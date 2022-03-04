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غرة شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 04 مارس 2022
غرة شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4/3/2022، الموافق غرة شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 12:07 صباحاً

أذان العصر 3:26 مساءً

أذان المغرب 5:56 مساءً

أذان العشاء 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:12 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 5:59 مساءً

موعد أذان العشاء 7:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:51 مساءً

موعد أذان العشاء 7:08 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:53 مساءً

موعد أذان العشاء 7:06 مساءً

للتفاصيل

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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