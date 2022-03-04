غرة شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4/3/2022، الموافق غرة شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:54 صباحًا
أذان الظهر 12:07 صباحاً
أذان العصر 3:26 مساءً
أذان المغرب 5:56 مساءً
أذان العشاء 7:12 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:12 صباحاً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 5:59 مساءً
موعد أذان العشاء 7:17 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:50 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 5:51 مساءً
موعد أذان العشاء 7:08 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 5:53 مساءً
موعد أذان العشاء 7:06 مساءً
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