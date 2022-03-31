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اليوم.. انتهاء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

03:00 ص الخميس 31 مارس 2022
اليوم.. انتهاء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

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كتب - مصراوي:

تنتهي وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان الوزارة مدها حتى اليوم بمختلف المحافظات.

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة والسكان، كافة الأسر بالتوجه لأقرب وحدة صحية، أو فرقة متمركزة بالقرب منهم، لتطعيم أطفالهم، ووقايتهم من مرض شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم، مؤكداً تواجد الفرق الطبية الخاصة بالحملة في كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية، فضلاً عن تواجدها بأماكن التجمعات الكبرى.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها الوزارة حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح عبدالغفار، أن أعمال الحملة تتم من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، تم تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

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تطعيم ضد مرض شلل الأطفال وزارة الصحة والسكان كافة محافظات الجمهورية

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