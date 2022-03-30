​تعرف على مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان

كتب- محمد عاطف:

حدد المجلس الأعلى للآثار، مواعيد جديدة للزيارة بجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة للمجلس في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

وبحسب المجلس، فإن مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ستبدأ من الساعة ٩ صباحاً و حتى ٤ عصراً فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدي فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحاً و حتى ١ ظهراً، والفترة المسائية من الساعة ٨ مساءًا وحتى ١١ مساءًا.

أما مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

وحدد مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة مواعيد الزيارة لتكون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ عصراً.