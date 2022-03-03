الصحة تعمم بروتوكول علاج الملاريا.. وتوجه نصائح مهمة

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كتب - أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول علاج مرض الملاريا على جميع المستشفيات بعد رصد بعض الحالات المصابة من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

ووجه خطاب لرئيس قطاع الطب الوقائي عمرو قنديل -حصل عليه مصراوي- بضرورة تنشيط ترصد مرض الملاريا حسب تعريف الحالة خصوصا للوافدين الأجانب أو العائدين من المصريين بعد القيام بمهام في أي دولة من الدول التي يتوطن بها المرض.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن مستشفيات الحميات استقبلت عددًا من الحالات التي أصيبت بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون خلال الفترة الماضية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وخلال مباريات المنتخب، سافر المئات من المشجعين في رحلات اليوم الواحد عبر طائرات خاصة لتشجيع المنتخب، لكن بعض الحالات اكتشفت مؤخرا إصابتها بمرض الملاريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لمصراوي إنه حال عدم ظهور أعراض ويريد الشخص الاطمئنان على نفسه، فيمكنه التوجه إلى مستشفيات الحميات لإجراء التحليل، مضيفًا: "دورنا تيسير تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير العلاج المناسب وهو ما يتم متابعته بشكل دقيق ولا يوجد أي نقص لأي من أدوية علاج الملاريا".

ووجهت وزارة الصحة عددا من التعليمات الواجب اتباعها للوقاية من مرض الملاريا، تشمل:

١. الوقاية الشخصية

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس

- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض

- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض

- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة

- النوم داخل أماكن ذات نوافذ مغطاة بسلك شبكي مانع للبعوض

- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض

- الالتزام بارتداء الملابس ذات الأكمام والارجل الطويلة

2. الوقاية الكيميائية

استخدام عقار الدوكسي سيكلين الجرعة المستخدمة: كبسولات (۱۰۰ ملجم)

الجرعة المطلوبة: كبسولة واحدة يوميا (قبل السفر بيومين وطول فترة الإقامة وبعد العودة بأربعة أسابيع)

ولا يتم إعطاء دوكسي سيكلين للأطفال تحت سن 8 سنوات ولا للسيدات الحوامل

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