وزير السياحة يناقش تعزيز حركة السياح الألمان الوافدين إلى مصر

كتب- أحمد مسعد:

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحية والآثار خلال زيارته لليوم الثاني للعاصمة الألمانية برلين، بعدد من اللقاءات،حيث التقى اليوم، بمقر السفارة المصرية ببرلين، السيد نوربرت فيش رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية.

جاء ذلك بحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

وشهد اللقاء مناقشة مقترحات وسبل دفع وتعزيز مزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر ولا سيما من السوق الألماني، وكذلك الترويج السياحي للأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والدمج بين هذه الأنماط وبعضها لبعض في برنامج سياحي متكامل.

كما تناول اللقاء تسليط الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري على كافة المستويات، وتطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الألماني، حيث أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة للسياحة المصرية.

ومن جانبه، أشاد السيد رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية بالإجراءات التي اتخذتها مصر في إدارتها والتعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري لشركات السياحة الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري مع نظيرتها المصرية.