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قرار عاجل من مصر للطيران بشأن موعد رحلة نيويورك من مطاري القاهرة وجون كينيدي

08:10 م الجمعة 25 مارس 2022
قرار عاجل من مصر للطيران بشأن موعد رحلة نيويورك من مطاري القاهرة وجون كينيدي

شركة مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران تغيير موعد إقلاع رحلاتها بين القاهرة ونيويورك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، وتقرر أن تقلع رحلات الشركة اليومية من القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وإن تقلع رحلة العودة من مطار جون كينيدي بنيويورك في تمام الساعة 14:15 عصرًا بتوقيت نيويورك.

من الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية تسيّر رحلاتها اليومية إلى نيويورك بطراز البوينج B777-300ER، وأعلنت في وقت سابق نقل تشغيل رحلاتها إلى مبنى الركاب رقم 1 في مطار جون كينيدي JFK بنيويورك.

شركة مصر للطيران مطار القاهرة مطار جون كينيدي الولايات المتحدة

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