كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تهدف لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.

وقالت المصادر الأمنية إن جهود أجهزة مكافحة الجرائم المالية أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي متورط في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، حيث لجأ المتهمون لتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عنصر جنائي آخر تورط في غسل نحو 70 مليون جنيه من نشاطه غير المشروع في تجارة العملة الأجنبية، عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وعقارات، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأموال شرعية.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ضمن جهودها المستمرة لضرب البنية المالية للتنظيمات الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني.