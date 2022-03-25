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بالصور- إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان

07:14 م الجمعة 25 مارس 2022
  • عرض 5 صورة
    إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان
  • عرض 5 صورة
    إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان
  • عرض 5 صورة
    إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان
  • عرض 5 صورة
    إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان
  • عرض 5 صورة
    إقبال على معرض الزهور في حديقة الأورمان
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كتب- أحمد مسعد:

شهدت حديقة الأورمان بالجيزة، اليوم الجمعة، إقبالًا من المواطنين للاستمتاع بمعرض زهور الربيع، في الوقت الذي سجلت فيه الحديقة إقبالًا غير مسبوق تجاوز 10 آلاف زائر.

ويشارك في المعرض أكثر من 240 عارضًا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، وبعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

والمعرض مفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء وحتى نهاية شهر مارس الجاري.


حديقة الأورمان معرض الزهور الجيزة
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