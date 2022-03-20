تتغير.. تعرف على مواعيد عمل المحال والورش والمطاعم في شهر رمضان

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم 2022 والذي يوافق بحسب حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022.

ويكون شهر رمضان الكريم 2022 شهرا كاملا من حيث عدد الأيام وتبلغ عدته 30 يوما كاملة لينتهي مع بداية شهر مايو 2022.

هل تتغير مواعيد عمل المحال في رمضان؟

يتساءل المواطنون عن مواعيد عمل المحال والورش والمقاهي في شهر رمضان، وهل ستتغير كما كان يحدث خلال السنوات السابقة أم لا في ظل إقرار مواعيد جديدة دائمة بداية شهر ديسمبر قبل الماضي "ديسمبر 2020".

ونظم قرار وزير التنمية المحلية والمطبق منذ ما يزيد عن العام مواعيد فتح وغلق المحال والورش والمقاهي إذ تضمن تقسيم العام إلى موعدين فقط وهما الصيف والشتاء وجعل مواعيد الصيف بزيادة ساعة في موعد الغلق عن مواعيد الشتاء.

موعد تطبيق المواعيد الصيفية والشتوية لغلق المحال والورش والمطاعم

نصت المادة السادسة على أن يكون تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، على أن تكون المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الجمعة التالية لنهاية فصل الصيف حتى الخميس السابق على الجمعة الأخيرة من أبريل.

وفلكيا يبدأ شهر رمضان 2022 يوم 2 أبريل المقبل، وأعلن معهد البحوث الفلكية أن رمضان كاملا لمدة 30 يوما، وبذلك ينتهي رمضان 2022 يوم 1 مايو المقبل، وبحساب أيام الشهر الكريم ومواعيد الصيف لغلق المحال سيطبق قرار وزير التنمية المحلية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 28 من شهر رمضان لتطبق أيام 28 و29 و30 رمضان والتي توافق 29 و30 أبريل و1 مايو.

عدد ساعات عمل المحال والورش والمطاعم في آخر 3 أيام من شهر رمضان

بعد التعديل المتوقع بحسب القرار تكون المواعيد كما يلي:

1- مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية -باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار- يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) بدلا من العاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفا) بدلا من الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

2- وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) بدلا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (شتاء)، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

3- وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفا) بدلا من الساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

هل تطبق المواعيد الصيفية مبكرا مع بداية رمضان؟

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة والورش والمولات والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المقبل وذلك فيما يتعلق بالتطبيق المبكر للمواعيد الصيفية التي شملها قرار وزير التنمية المحلية.

وأضاف المصدر أنه في حال وجود تغيير في موعد تطبيق المواعيد الصيفية التي تضمنها قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سيتم إعلانه على المواطنين قبل بدء الشهر الكريم.

ماذا حدث خلال رمضان 2021؟

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قبل شهر رمضان الماضي 2021 تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه ليكون بداية من السبت 17 أبريل والذي وافق 5 رمضان.

سيناريوهان بشأن مواعيد رمضان

في حال صدور قرار من الحكومة بشأن تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم سيتم بدء العمل بتلك المواعيد منذ بداية شهر رمضان لتزداد مواعيد الغلق مساء بمقدار ساعة مقارنة بالمواعيد السارية الآن، وفي حال لم يصدر قرار من الحكومة بشأن تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم سيتم الاستناد إلى مواعيد قرار وزير التنمية المحلية ليتم تطبيق المواعيد الصيفية آخر 3 أيام من شهر رمضان والتي توافق 28 و29 و30 رمضان الموافقة أيضا 29 و30 أبريل و1 مايو.