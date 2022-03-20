عضو مشروعات النواب لـ"مصراوي": رمضان بريء من ارتفاع الأسعار (فيديو)

(مصراوي):

قالت النائبة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو النواب عن محافظة بني سويف: "نحن في اللجنة معنيون بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوةسطة لن تعزيز عملهم يسد ثغرات في الاقتصاد المصري في مجالات صناعية وخدمية كثيرة".

وأضافت: "كما نهتم في اللجنة بالتصدي للغلاء للأسعار الذي يقوم به عدد من التجار البشعون، خاصة مع استغلالهم قدوم شهر رمضان المبارك، ويهمنا أن يكون المنتجات المتداولة مصرية، لأن وجود البديل المصري يدعم المواطن في الأساس، مشيرة إلى أن القانون الجديد يدعم أصحاب المشروعات ويقلل الضرائب.