وزير الري: إعداد مسار عمل "workflow" لإجراءات نزع الملكية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تخص أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، بقيام هيئة المساحة بإعداد مسار عمل (workflow) لأعمال نزع ملكية قطع ومساحات متنوعة مصنفة حسب نوع الاستغلال (زراعي - كتلة سكنية - أرض فضاء - غيرها)، بالشكل الذي يوضح تتابع سير الإجراءات بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، ومقترحات تطوير هذه الإجراءات وتبسيطها، لتقليل الفترات الزمنية البينية لنهو هذه الإجراءات لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.

كما وجه بقيام الهيئة بتقديم بيان تفصيلي لاحتياجاتها من الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والعمالة المطلوبة لضمان سير العمل بكفاءة ويسر سواء بالمقر الرئيسي للهيئة أو بمديريات المساحة التابعة لها بالمحافظات، مع الإفادة بمقترحات التطوير المؤسسي بالهيئة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحسن من مستويات الأداء بالهيئة.

ووجه الدكتور سويلم، بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشروعات الموجودة بكل مديرية وحجم الأعمال بها، وكذلك مراعاة الوضع المستقبلى المتوقع بعد إتمام عملية التحول الرقمي من حيث توافر الموارد البشرية واللوجيستيات المطلوبة لنهو الأعمال.

كما وجه بقيام الهيئة بتشكيل لجان فنية وقانونية لبحث تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها، والمواصفات الفنية الحالية لأعمال المساحة والخرائط، مع مراعاة ما طرأ من تغيرات خلال السنوات الماضية، لضمان سير الأعمال بصورة أكثر كفاءة ومرونة.

