التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ21 بسقارة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الـ21 من الخطة التدريبية 2025/2026 غدًا الأحد خلال الفترة من 28/12 وحتى 31/12/2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إلى أن فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي والعشرين، تتضمن 4 برامج وأنشطة تدريبية بمشاركة 350 متدربًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على رفع كفاءة القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للمحليات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على مواصلة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمحليات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع الـ21 يتضمن برنامج تأهيل مديري مكاتب قيادات المحافظات والسكرتارية التنفيذية وبرنامج تحسين الخدمات وورشة عمل تنسيقية بعنوان: "توحيد الإجراءات وتفعيل دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات" واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة "إعداد رئيس حي - إعداد مدير عام".

