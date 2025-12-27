أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن متابعة صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

