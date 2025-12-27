كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في عام 2025.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفق بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أن عام 2025 قد شهد نجاحات ملموسة في ملفات الأمن الغذائي، والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتعظيم الموارد، والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وأشار فاروق إلى الطفرة غير المسبوقة في ملف الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث حققت هذا العام رقمًا قياسيًّا مقارنةً بالأعوام السابقة؛ حيث بلغت نحو 9 ملايين طن هذا العام، مدفوعة بفتح 25 سوقًا خارجية جديدة، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم، منوهًا بأن إجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير هذا العام، بلغت نحو 6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان؛ الأمر الذي عزز من تنافسية المنتج المصري عالميًّا، حيث تصدر مصر أكثر من 405 سلع زراعية إلى نحو 167 دولة حول العالم.

وتابع وزير الزراعة بأن القطاع الزراعي قد حقق هذا العام أرقامًا قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، تشمل: بيض المائدة والألبان الطازجة: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، فضلًا عن اللحوم البيضاء بنسبة 97% (بإنتاج نحو 2.4 مليون طن)، إضافة إلى الأسماك؛ حيث تم تحقيق 93.5% من الاحتياجات المحلية.

وقال فاروق إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ما يتعلق بالتحول الرقمي، والإرشاد الزراعي؛ حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة "كارت الفلاح"، وبلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع، بالإضافة إلى الجهود الإرشادية المكثفة والتي استهدفت الدعم الفني للمزارعين على مستوى الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية والحديثة لهم؛ حيث شملت تنفيذ أكثر من 33 ألف ندوة و19 ألف حقل إرشادي.

وأضاف وزير الزراعة أنه على صعيد الممارسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتطوير النظم الزراعية، فقد تم التوسع في الممارسات المرشدة للمياه على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليون فدان؛ من بينها زراعة 813 ألف فدان بنظام المصاطب، بالإضافة إلى إجراءات عمليات التسوية بالليزر وتحسين الأراضي لمساحة إجمالية 107 آلاف فدان، وتم الانتهاء من تطهير 8,094 كم من المراوي والمساقي، وإنشاء 1,720 بئر وخزان لحصاد الأمطار في سيناء ومطروح.

وأشار فاروق إلى أنه تم تنفيذ حملات مكافحة الآفات لحماية الثروة النباتية؛ حيث بلغت إجمالي المساحة المعالجة ضد الآفات والحشائش نحو 292922 فدانًا، فضلًا عن 6 ملايين فدان إجمالي المساحة التي تم معالجتها ضد القوارض.

وأشار الوزير إلى جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث بلغ حجم القطيع 8.6 مليون رأس ماشية، مع تقديم تمويلات للمشروع القومي لإحياء البتلو، لدعم صغار المربين، والتي تجاوزت حتى الآن 10 مليارات جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 522.5 ألف رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم خلال عام 2024- 2025، إصدار نحو 13092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة، لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية ومراكز تجميع الألبان؛ من بينها 6052 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير.

وتابع فاروق أنه تم خلال هذا العام أيضًا تقديم أكثر من 35 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتمام 1.4 مليون جرعة تلقيح اصطناعي، تهدف إلى إدخال سلالات ذات إنتاجية عالية لدى صغار المربين، وكذلك تنفيذ أكثر من 6000 قافلة بيطرية مجانية جابت قرى ونجوع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني والطبي المباشر.

وأكد فاروق الدعم الذي تقدمه الوزارة للبحث العلمي الزراعي، وتشجيع الابتكار في المجال الزراعي؛ بما يُسهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج، وتقليل الفجوة الغذائية؛ حيث نجحت جهود المراكز البحثية في استنباط وتسجيل 17 صنفًا وهجينًا جديدًا تضمن أعلى معدلات الإنتاج للفدان، بالإضافة إلى نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل 33 صنفًا جديدًا؛ مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير منتج محلي بجودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في توفير ما يزيد على 54338 طنًّا من التقاوي عالية الإنتاجية، والتي تم انتقاؤها وَفق أحدث المعايير العلمية لضمان مقاومة الآفات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الوزير إنه في إطار تشجيع الباحثين على التميز والابتكار، فقد تم لأول مرة إطلاق جوائز مركز البحوث الزراعية الثلاث، التقديرية والتشجيعية والتفوق، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة ريادتها في مجال البحث العلمي الزراعي، بنشر 1450 بحثًا دوليًّا ووجود 131 باحثًا مصريًّا ضمن التصنيفات الدولية المرموقة، وحصل مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني في تصنيف "سيماجو" لعام 2025.