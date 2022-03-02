"بنحبك يا مصر": مبادرة السيسي لتنمية الأسرة المصرية طوق نجاة للتنمية الاقتصادية

(مصراوي):

قالت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر"، إن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية جاء مواكبًا للأوضاع التي تمر بها مصر من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وقالت "بشير"، في تصريحات لمصراوي، أن هذا المنتدى يأتي تتويجًا لعام منظمات المجتمع المدني 2022 الذي أطلقه الرئيس السيسي بداية هذا العام، مؤكدة أن الجميع يعمل من أجل تنمية الأسرة المصرية عبر كافة المحاور.

ولفتت إلى أن المشاركين في المنتدى يمثلون الشعوب وبالتالي لديهم الخبرات التي تساهم في حل المشكلات لأنهم على معرفة دقيقة بتفاصيل المشاكل على أرض الواقع، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني مشارك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت إلى أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية تمثل طوق نجاة لمواجهة آثار الزيادة السكانية الكبيرة التي تواجهها مصر حاليا، موضحة أن مؤسسة "بنحبك يا مصر" ستقوم بطرح العديد من المبادرات والأفكار من أجل مواجهة هذه الأزمة عبر الوعي المجتمعي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية فعالياته بمقر مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وأكد في كلمة الدور المحوري والهام الذي تقوم به المؤسسات التشريعية في مواجهة الزيادة السكانية.