الطقس.. الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية المرتقبة

"شاهد على الدبلوماسية" يكشف "كواليس التآمر على مصر بعد هزيمة 67" في

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أسباب موجة التقلبات الجوية المرتقبة -(الخميس والجمعة)- عقب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت منار لمصراوي، أنه اعتبارا من غد الخميس 3 مارس وحتى الجمعة 4 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات اللليل، متابعة:"هنرجع للأجواء الشتوية تاني ".

وأوضحت منار، أن أسباب هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بنشاط رياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، على سطح الأرض، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على عودة الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

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