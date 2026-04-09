إعلان

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

04:52 م 09/04/2026



تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و51 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.99 جنيه للشراء، و53.09 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53جنيهًا للشراء، و53.10 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران
شئون عربية و دولية

زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
أخبار المحافظات

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
تطور قضائي جديد بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع
حوادث وقضايا

تطور قضائي جديد بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات