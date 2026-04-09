انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و51 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.99 جنيه للشراء، و53.09 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53جنيهًا للشراء، و53.10 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.