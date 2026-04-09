انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و51 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.99 جنيه للشراء، و53.09 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53جنيهًا للشراء، و53.10 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.