كشفت تقارير دبلوماسية عن وجود تنسيق مسبق ومعمق بين رئاسة الوزراء الباكستانية والبيت الأبيض حول بنود مقترح وقف إطلاق النار، قبل ساعات من انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تبيّن أن النداء الذي أطلقه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد استغاثة أخيرة لتفادي الصدام الشامل في سياق حرب إيران، بل كان خطوة مدروسة تزامنت مع اقتراب موعد الـ8 مساء الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدا نهائيا لطهران.

قنوات التواصل خلال حرب إيران

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصادر مطلعة أن المقترح الذي تضمن تمديد المهلة لأسبوعين، وإعادة فتح المضيق، وتعليق العمليات المتبادلة في صراع إيران وأمريكا، حظي بموافقة مبدئية من الإدارة الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن كبار المسؤولين في واشنطن حافظوا على قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب الباكستاني لتحديد المتطلبات الأمريكية الضرورية للتوصل إلى اتفاق.

وشملت المسارات الدبلوماسية محادثات مكثفة ضمت ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأشار شهباز شريف في منشوره الرسمي إلى مسؤولين بارزين من الجانبين، مؤكدا الطابع الدولي للوساطة التي تهدف إلى لجم التصعيد العسكري.

لغز المسودة في علاقة إيران وأمريكا

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن البيت الأبيض كان على دراية كاملة بمضمون تصريحات شهباز شريف قبل خروجها للعلن.

وأثار ظهور المنشور بعبارة "مسودة - رسالة رئيس وزراء باكستان بشأن "تكهنات واسعة حول مدى التداخل الأمريكي في صياغة المبادرة التي تهدف إلى تهدئة حرب إيران وتجميد تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي الميدانية.

من جانبه، أقر مسؤول في الإدارة الأمريكية بوجود تواصل مسبق، لكنه نفى في أي تدخل للبيت الأبيض في كتابة النص أو اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه قبل نشره.

وأكد المسؤول أن الفريق الرئاسي أُبلغ بالبيان فقط، دون التدخل في الصياغة النهائية التي قدمها الجانب الباكستاني كحل للأزمة بين إيران وأمريكا.

