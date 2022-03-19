وزير التموين: نستطيع الآن تخزين 6 ملايين طن قمح.. والمخزون يكفي لـ4 أشهر

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي في مصر من محصول القمح في عام 2014 كان يكفي فقط لشهر ونصف الشهر، بما يوازي مليون و100 ألف طن قمح فقط.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن الاحتياطي الآن تخطى الـ4.3 مليون طن بما يعني 3 أضعاف عام 2014.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تستطيع الآن تخزين 6 ملايين طن قمح تخزين آمن، مضيفًا: "لدينا سعات تخزينية للزيوت بما يكفي 4 أشهر، لدينا توجيه استراتيجي بتوفير احتياطي من 3 إلى 6 أشهر".

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