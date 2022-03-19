انطلاق الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

كتب- شأت علي:

انطلقت الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والتي تعقد تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

وشهد اليوم الأول ندوة بعنون (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ)، فضلًا عن إلقاء مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين وتأكيد دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

كما دعا مُمثلو الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار والتحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب.

وكانت أولى فعاليات المنتدى حول القضايا التي تهم المواطنين انطلقت يوم الأبعاء الماضي.