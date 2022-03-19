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رئيس "الأسقفية": كنيستنا قادرة على التعايش في ظل الاختلاف

04:07 م السبت 19 مارس 2022
رئيس "الأسقفية": كنيستنا قادرة على التعايش في ظل الاختلاف

الدكتور سامي فوزي

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كتب- مينا غالي:

نظمت الكنيسة الأسقفية تدريبا للخدام العلمانيين بالكنائس على مدار يومين في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك إذ تضمن اليوم الأول تعريفا بمهام الخادم العلماني الذي يساعد القس في أمور الكنيسة والعبادة.

من جانبه وصف الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الكنيسة بأنها قادرة على التعايش مع الاختلاف مضيفًا: كما أنها كنيسة فعالة في خدمة المجتمع.

وتابع الدكتور سامي فوزي مقتبسا من رئيس أساقفة كانتربيري، مايكل رمزي (في الستينات): الكنيسة الأسقفية لم ترسل لتعلن عن ذاتها كأنها أفضل أنواع المسيحية لكن لتوجه الأنظار بكل ما فيها من كسور إلى الكنيسة الجامعة.

شارك في التدريب الأرشيدياكون عماد باسيليوس، رئيس مجلس القساوسة، والعميد (منصب كنسي) ديفيد عزيز المشرف على كنائس الإسكندرية.

سامي فوزي الكنيسة الأسقفية كنائس الإسكندرية

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