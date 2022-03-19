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قطع فريدة وإمكانيات هائلة.. مدير المتحف المصري تكشف أسباب الإقبال الجماهيري (صور)

03:17 م السبت 19 مارس 2022
قطع فريدة وإمكانيات هائلة.. مدير المتحف المصري تكشف أسباب الإقبال الجماهيري (صور)

مدير المتحف المصري تكشف أسباب الإقبال الجماهيري

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كتب- مصراوي:

تصوير- جلال المسري:

رصدت عدسة موقع مصراوي إقبالا كبيرا على المتحف المصري بالتحرير، صباح اليوم السبت.

وأكدت صباح عبدالرازق، مدير المتحف، في تصريحات لمصراوي، أن الإقبال الجماهيري سيظل موجودا على المتحف المصري رغم افتتاح متحف الحضارة بالفسطاط واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشارت مدير المتحف إلى أهمية ما يتمتع به المتحف المصري من إمكانيات هائلة وقطع أثرية فريدة لا توجد إلا به.

وأضافت: المتحف المصري من أشهر متاحف العالم ليس في مصر فقط، ونحتفل هذا العام بمرور 120 عاما على إنشائه وبالتالي يكتسب بعدا جديدا كون مبنى المتحف نفسه مبنى أثري.

وواصلت صباح عبدالرازق: نسعى الآن لتطوير العرض المتحفي، ومن الطبيعي أن يستمر الإقبال الجماهيري على المتحف.

مدير المتحف المصري تكشف أسباب الإقبال الجماهيري

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