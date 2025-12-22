

وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن واشنطن تضع مساعدة كبار السن الأمريكيين المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا.

قال فانس خلال خطاب ألقاه في فعالية للمنظمة المحافظة "تورنينج بوينت يو إس إيه": "نحن نساعد كبار السن الأمريكيين المتقاعدين، بما في ذلك إلغاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي، لأننا نعتبر تكريم الأب والأم أمرا مهما، وليس إرسال كل أموالهم إلى أوكرانيا".

جاءت تصريحات فانس في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، وأكد الكرملين الروسي، أن موسكو تحافظ على انفتاحها على التفاوض وتظل منخرطة في منصة المناقشات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في الثاني من ديسمبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر في الكرملين، في زيارة ارتبطت بمناقشة الخطة السلمية الأمريكية لأوكرانيا.

أفاد بوتين، أن الجانب الأمريكي قسم نقاط الخطة السبع والعشرين إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل، مع الإشارة إلى وجود نقاط لم توافق عليها موسكو.

من جانبه، وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات التي جرت في الكرملين بأنها "ذات محتوى غني جدا".

وأكد أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، مشيرا إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة أثرت إيجابيًا على سير وطبيعة المفاوضات.

بدوره، صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن النظام في كييف يجب أن يبدأ في التفاوض، موضحا أن مساحة حرية اتخاذ القرارات لكييف تتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وهو ما وصفه بأنه إجبار للنظام في كييف على حل سلمي، محذرا من أن "الاستمرار بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير"، وفقا لروسيا اليوم.