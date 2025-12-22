

وكالات

قالت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، إن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

أكد بيان للقيادة: "صباح اليوم اعترضت مقاتلة NORAD من طراز F-16 الطائرة التي دخلت المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش في فلوريدا"، موضحا أن الطائرة المدنية تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة.

وقد سُجّلت سابقا عدة انتهاكات مماثلة في مقرات إقامة الرئيس ترامب، ففي نوفمبر الماضي، اعترضت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع "مار-أ-لاجو" التابع لترامب.

كما أقلعت المقاتلات الأمريكية في يوليو الماضي لاعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي الجولف في "بيدمنستر" بولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس ترامب متواجدا آنذاك، وفقا لروسيا اليوم.