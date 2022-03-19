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نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 5 نقابات فرعية اليوم

01:48 م السبت 19 مارس 2022
نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 5 نقابات فرعية اليوم

نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 5

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كتب- مينا غالي:

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، الموافق 19 مارس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بخمس نقابات فرعية، وهي "حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ جنوب الشرقية ".

عقدت الجلسة بقاعة المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسها أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد.

وتعد الجلسة هي الثالثة في جدول الجلسات الذي أعلنت عنه الأمانة العامة بنقابة المحامين، الأسبوع الماضي، ويشتمل على 7 جلسات تعقد على مدار أسبوعين.

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نقابة المحامين جلسة حلف اليمين نقابات فرعية أبوبكر ضوة حلوان شبرا الخيمة بنها المنوفية
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