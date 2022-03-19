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منتدى "مستقبل وطن" يختتم أعماله بمناقشة إنجازات الجمهورية الجديدة.. اليوم

01:28 م السبت 19 مارس 2022
منتدى "مستقبل وطن" يختتم أعماله بمناقشة إنجازات الجمهورية الجديدة.. اليوم

حزب مستقبل وطن

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كتب- نشأت علي:

يختتم المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، فعالياته، اليوم السبت، بعقد ندوة تحت عنوان (الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت)، بمشاركة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

وشهد اليوم الأول ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ)، فضلاً عن إلقاء محافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين، وتأكيد دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

ودعا ممثلو الأحزاب المشاركين إلى الاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في المجالات كافة؛ لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، والتحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

وتم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من السادة النواب.

وكانت أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين، انطلقت يوم الأربعاء الماضي .

وشارك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4؛ حيث عقدت ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ)، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

حزب مستقبل وطن المنتدى البرلماني وزيرة التخطيط هالة السعيد عاصم الجزار نيفين جامع
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