5 خطوات لإنقاذ شخص مصاب بالاختناق بدون الذهاب إلى مستشفى

كتب– أسامة علي:

نشرت هيئة الإسعاف المصرية، منشورًا توعويًا، لإنقاذ إنسان تعرض للاختناق، نتيجة وجود جسم غريب في الحلق.

وقالت هيئة الإسعاف، إن الاختناق يحدث عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، ما يؤدي لإعاقة مرور الهواء؛ وغالبًـا ما يكون بسبب الطعام في البالغين، أو بلع الأجسام الصغيرة في حالة الأطفال.

وأكدت الإسعاف، أنه في حالة عدم خروج الجسم الغريب، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر ولأعلى.

2- وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة.

3- لف الذراعين حول المصاب.

4- الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب.

5- يتم الضغط خمس ضغطات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب.

في حالة الإغماء وعدم خروج الجسم المعيق للتنفس، يتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي في أقرب مستشفى.​