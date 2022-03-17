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وزير الزراعة: الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو

09:26 م الخميس 17 مارس 2022
وزير الزراعة: الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو

السيد القصير

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كتب- نشات علي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة كونها أحد التحديات المهمة في كافة القطاعات، خصوصا في ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.

وقال الوزير، إن التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التي تواجهنا كونها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي إلى تآكل مساحات الأراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة، وقد تؤدي إلى التصحر في مناطق أخرى.

وتابع وزير الزراعة: "لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك أن تفكك الحيازة الزراعية أصبح أحد أبرز المشكلات التي تواجهنا مثل كونها تنعكس بالسلب الإنتاجية وينتج عنها صعوبة التسويق.

السيد القصير الزيادة السكانية النمو وزارة الزراعة
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