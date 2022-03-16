تشمل المصريين.. موعد تطبيق ضرائب جديدة على العمالة الفردية بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل قرار جديد بالمملكة العربية السعودية، بشأن فرض ضرائب على العمالة المنزلية -(الفردية)-، موضحًا أنه يشمل المصريين العاملين هناك.

يأتي ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء السعودي، بفرض مبلغ (9600) ريـال لكل عامل إضافي سنويًّا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به؛ مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

وقال حنفي رئيس الاتحاد العام للمصريين، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فرضت مقابلًا ماليًّا -(ضرائب)- على العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للفرد المقيم.

وتشمل العمالة الفردية أو المنزلية مهن: (عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي).

وأكد "حنفي"، أن أي سعودي لديه 4 عمال يعملون بمهن العمالة الفردية، سيتحمل العامل منهم 9 آلاف و600 ريال سنوية كضرائب للمملكة، متابعًا:"لأن أغلب العمالة الفردية تعني عمالة سائبة ويجب أن يحسبها العامل قبل أن يلتحق بالمهن الفردية"؛ والضرائب مطبقة على المهن العليا وتتحملها الشركات".

ويطبق القرار على مرحلتين:

المرحلة الأولى

- اعتبارًا من تاريخ 22 مايو 2022، وعلى العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للفرد السعودي، و(2) للمقيم.

المرحلة الثانية

- اعتبارًا من 11 مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية.

وأشار حنفي، إلى أن السعودية كانت أصدرت قرارًا بإلغاء نظام الكفيل، ليصبح التنقل في الوظائف بالمملكة بحرية تامة، منوها بأن السعودية تضم نحو 2.5 مليون عامل مصري، متابعا: "حاليًا مبقاش في حاجة اسمها كفيل لجميع الجنسيات".

وتابع:"أصبحت هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود عن طريق منصة إلكترونية، تعادل وزارة القوى العاملة بمصر، يدخل المواطن ينقل خدماته، ولم يعد من حق صاحب العمل أن يقوم بترحيل العامل بشكل نهائي عند إنهاء خدماته معه".