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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، الموافق 12 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:41 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 6:03 مساءً

أذان العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:45 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:10 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:07 مساءً

موعد أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:37 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 5:59 مساءً

موعد أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:38 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:59 مساءً

موعد أذان العشاء 7:11 مساءً

للتفاصيل..

مواقيت الصلاة القاهرة محافظات مصر

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