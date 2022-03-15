هذه الفئات ممنوعة من صرف منحة شهر رمضان بالأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

وينشر "مصراوي" الفئات التي لا تستحق صرف منحة شهر رمضان بالأزهر الشريف، وهي كما يلي:

- كل من حضر وشارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وخرج للمعاش أو توفي بعد اعتماد المنحة في الثامن من مارس 2022.

- الموظف الموجود على رأس العمل، وباشر عمله بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل.

- العاملات المتعاقدات على رياض الأطفال.

- الطالبات اللاتي يؤدين الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أمس، صرف ألف جنيه مكافاة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منها على صرف المكافأة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها، نظرا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 450 جنيهًا لجميع العاملين، ووجه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم أو مع بدايته.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المكافأة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها ويبذلها العاملون في ضبط شؤون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه ويبذلونه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة صيانة وفرشًا ونظافة للمساجد وحسن القيام على شئونها استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443 هــ.