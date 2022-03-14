معركة بين فصلين.. تفاصيل "خناقة" مدرسة القاهرة الجديدة (فيديو)

(مصراوي):

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة من الشئون القانونية، تابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، لبحث الأزمة التي أثيرت اليوم في إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، بعد انتشار فيديو يكشف عن نشوب "خناقة" بين طلاب مدرسة إنترناشونال تابعة لمديرية القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يكون مهمة اللجنة الوقوف على ملابسات وأسباب وتفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشاغبين، غدًا الثلاثاء.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية، بعد انتشار الفيديو، وطالب رواد مواقع التواصل بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأزمة بدأت بخلاف بسيط بين طالب في الصف الأول الثانوي وآخر في الصف الثاني الثانوي، قبل أن تتطور المشكلة إلى خناقة بين الفصلين بالكامل، ما دفع المدرسون إلى التدخل للسيطرة على الموقف.

وأشارت المصادر إلى أن عدم وقوع أي إصابات سواء من الطلبة أو من المدرسون، مؤكدًا أن إخماد المشكلة استغرق وقتًا طويلًا نتيجة انفعال الطلبة.