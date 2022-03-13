"أخبروا من حولكم بمشاعركم فالأيام غير مضمونة".. رسالة مؤثرة من أنيسة حسونة

كتب- محمد نصار:

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، بعد سنوات طويلة قضتها في معاناة مع مرض السرطان، بعد سنوات قليلة من كتابة تجربتها الكاملة مع هذا المرض في كتابها "بدون سابق إنذار".

وفي الفصل الأخير من الكتاب الذي حمل كل تفصيلة عاشتها أنيسة حسونة مع السرطان، تحت عنوان "بأمر الحب" وجهت أنيسة رسالة مهمة للجميع من أجل العمل بها، نتجت عن تجربتها مع المرض.

قالت أنيسة: أرجو ألا تؤجلوا إلى الغد إخبار من حولكم بمشاعركم المتدفقة تجاههم فالأيام غير مضمونة واليوم الذي يمر لا يعوض بل اللحظة لا تتكرر مرة أخرى، وأعلم أنكم ستقولون مثلي "بلى نحن نعلم ذلك بالفعل"، نعم قد تعلمونه ولكنكم أحيانا تلهيكم مشاغل الحياة على أن تنفذوه، فأتمنى ألا تهملوا ذلك، فالتعبير عن الحب لا يكلفكم شيئا ولكنه يسعدكم ومن حولكم بأكثر مما تتصورون، فلا تنتظروا حتى حتى يصيبكم الندم إذا رحل الأحباء.

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.