غلق باب التصويت وبدء الفرز في انتخابات المهندسين لاختيار النقيب العام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، غلق باب التصويت وبدء الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج عقب الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان الحاصل على أعلى الأصوات.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

انتخابات اليوم هي آخر جولات ماراثون انتخابات نقابة المهندسين الذي انطلق في 25 فبراير الماضي، واستمر على مدى أسبوعين، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجري جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولًا على أصوات المهندسين في انتخابات الجولة الأولى للانتخابات.

بلغ عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتًا بنسبة 24%.