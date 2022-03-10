إعلان

رد رسمي من "غاز مصر" بشأن حريق مؤسسة الزكاة في المرج

10:18 م الخميس 10 مارس 2022
رد رسمي من "غاز مصر" بشأن حريق مؤسسة الزكاة في المرج

قوات الحماية المدنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد صلاح:

قالت شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنه في تمام الساعة التاسعة مساء، ورد إلى غرفة طوارئ المرج بلاغ يفيد بوجود حريق غب أحد المنظمات بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها، أنه على الفور تحرك فريق الطوارئ وفي تمام الساعة الساعة وعشر دقائق وصول طاقم الطوارئ، مؤكدة أنه تبين وجود حريق في المنظم، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإغلاق خط الضغط العالي المغذي للمنظم وتأمين الحالة والسيطرة عليها.

الفيديو..

- أول تحرك رسمي من "شمال القاهرة" للكهرباء بشأن حريق غاز مؤسسة الزكاة

قوات الحماية المدنية حريق مؤسسة الزكاة شركة غاز مصر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. أسعار الحديد في 5 شركات بعد زيادة ثانية في مارس
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا