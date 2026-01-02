كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شاركت وزارة الأوقاف في اللقاء الأول من برنامج القادة الدينيين بالقاهرة (2025–2028)، برعاية الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف، وبتوجيهات الدكتورة مروى ياسين - مساعدة الوزير لشئون الواعظات، والتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية.

وشارك في اللقاء الواعظتان سارة عارف فرج، ونورا أحمد محمد فرج، إلى جانب عدد من أئمة وزارة الأوقاف، ومجموعة من القساوسة والراهبات والخادمات، حيث عُقد اللقاء بمحافظة القاهرة.

وتناول اللقاء سبل ترسيخ قيم التعايش المشترك، وبناء جسور التواصل الإنساني، وتأكيد معاني الوطنية الصادقة، من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك بين القيادات الدينية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تُجسد روح المواطنة، وتسهم في توحيد الجهود لخدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع المصري القائم على الاتحاد والاحترام والتكامل.