طقس الخميس.. توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:
القاهرة الكبرى
- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 40%، ونشاط رياح.
الوجه البحري
- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 50%، ونشاط رياح.
السواحل الشمالية الغربية:
- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 50%.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 40%، ونشاط رياح.
- طقس غائم جزئيا.
شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.
- طقس غائم جزئيا.
جنوب الصعيد
- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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