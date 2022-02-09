طقس الخميس.. توقعات بأمطار على القاهرة (بيان بالدرجات)

03:24 م الأربعاء 09 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 40%، ونشاط رياح.

الوجه البحري

- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 50%، ونشاط رياح.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 50%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد فرص للأمطار بنسبة 40%، ونشاط رياح.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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