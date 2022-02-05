تبدأ يوليو 2022| زيادات جديدة في شرائح استهلاك الكهرباء.. تعرف على الأسعار



كتب- محمد صلاح:

شهدت أسعار الوقود والمحروقات في الآونة الأخيرة ارتفاعات عدة على الصعيد العالمي سواء بالنسبة للبنزين أو الغاز الطبيعي ما أدى إلى الضغط على مخصصات دعم الطاقة والمحروقات في الموازنة العامة للدولة المصرية والتي كانت موضوعة وفق الأسعار قبل زيادتها الأخيرة عالميا.

ونتيجة لذلك قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار جميع أنواع البنزين اعتبارا من الساعة 9 صباح أمس الجمعة بقيمة 25 قرشا لكل لتر، مع الإبقاء على سعر السولار ثابتا دون زيادة.

ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة بالنسبة للدعم الحكومي، وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعداد لتطبيق أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2022- 2023، للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو المقبل 2022، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025.

وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو 2021 الماضي مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022م.



وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتزامن إعادة تسعير الكهرباء مع السنة المالية الجديدة لمصر والإعلان عن تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من يوليو، إذ خلال الأول من يوليو من كل عام تبدأ الدولة في تنفيذ خطة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتوافق في الموعد مع وقت الزيادة في الرواتب والمعاشات.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إلى أن الدولة تعيد هيكلة الدعم الذي كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة بهدف الحفاظ على مكتسبات التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الأخيرة، ومن ثم فإن الدولة تستهدف بيع أسعار منتجات الطاقة؛ ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج، وهو 121 قرشًا للكيلو كمتوسط، والذي صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة رفع الدعم إلى العام المالي 2024- 2025 كإجراء لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة؛ بكل القطاعات، نتيجة جائحة كورونا.

وتظل الدولة على الرغم من تلك الزيادة في أسعار الكهرباء تدعم المواطنين منخفضي الدخل أصحاب شرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث تظل الدولة تدعم الشرائح الثلاث الأولى بنسبة 51% وفقاً لأسعار 2021- 2022، إذ يعتبر الهدف من إعادة التسعير هو الحفاظ على مرافق الكهرباء في مصر حتى تستمر في إنتاج خدماتها وعدم العودة إلى الماضي الذي كانت تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد.

وسيتم تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة، حسب خطة قطاع الكهرباء، في بداية شهر يوليو المقبل، ولا توجد أية زيادات أخرى سيتم تطبيقها قبل هذا الموعد.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار شرائح الكهرباء تم وضعها بشكل يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مشيرةً إلى أن مَن يزيد استهلاكه حاليًّا على 650 كيلووات لن يحصل على دعم.



ويرصد "مصراوي" أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو 2022، وستكون كالتالي:



- الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، تلك الشريحة سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي يوليو 2022 ستكون 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وفي شهر يوليو المقبل ستكون 83 قرشًا .

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، ومع الزيادة الجديدة ستكون 111 قرشًا .

- الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 131 قرشًا .

- الشريحة السادسة، من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هو حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة، من صفر إلى أقل 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليًّا 128 قرشًا وبعد أول يوليو ستكون 136 قرشًا.

- من صفر إلى أكثر من 1000، وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًّا 145 قرشًا.