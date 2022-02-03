مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3/2/2022، الموافق 2 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:16 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:10 مساءً
أذان المغرب 5:32 مساءً
أذان العشاء 6:51 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:22 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:13 مساءً
موعد أذان المغرب 5:35 مساءً
موعد أذان العشاء 6:55 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 3:05 مساءً
موعد أذان المغرب 5:28 مساءً
موعد أذان العشاء 6:47 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 5:35 مساءً
موعد أذان العشاء 6:49 مساءً
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