مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3/2/2022، الموافق 2 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:16 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:10 مساءً

أذان المغرب 5:32 مساءً

أذان العشاء 6:51 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:13 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:05 مساءً

موعد أذان المغرب 5:28 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:49 مساءً