الثاني خلال 72 ساعة.. الشيوخ يفقد النائب عبدالحي عبيد بعد الكردوسي

(مصراوي):

فقد مجلس الشيوخ خلال الـ72 ساعة الماضية نائبين اثنين، وذلك بعد وفاة النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس والذي وافته المنية منذ قليل بعد إصابته بكورونا، يأتي ذلك بعد وفاة النائب الراحل محمود الكردوسي الذي وافته المنية الجمعة.

وخلال الجلسة العامة صباح اليوم، أعلن وكيل أول مجلس الشيوخ خلو مقعد الفقيد النائب محمود الكردوسي المعين بقرار رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعدها بساعات، نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب الدكتور عبدالحي عبيد ، مؤكدًا أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية التي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده،داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت أسرة النائب الراحل حيث قالت "انتقل إلى رحمة الله تعالي المرحوم الدكتور عبد الحي الرفاعي عبيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة حلوان الأسبق و رئيس الجامعة العربية المفتوحة و نائب رئيس مؤسسة أولاد عبيد الاجتماعية الخيرية و شقيق فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ووالد كلا من الدكتورة رشا عبدالحي الأستاذة بجامعة حلوان و الدكتور محمد عبدالحي الطبيب بالقصر العيني والمهندس أحمد عبدالحي، وقريب ونسيب عائلات محلة زياد بالغربية وعائلات عببد بالجمهورية، معلنة أن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.

ونعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، في بداية جلسته اليوم، كما دعا أعضاءه للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "ننعى ببالغ الأسى، النائب والكاتب الصحفي محمود سيد محمود الكردوسي، عضو المجلس، والكاتب والصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته في الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار"