الكابيتانو يسدد ضربة جزاء.. حسام غالي يستعرض مهاراته بالكرة أمام شباب قنا



كتب- نشأت علي:

حرص النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على لعب كرة القدم مع عدد من الشباب بمركز شباب مدينة العمال بمحافظة قنا، بعدما طالبه الشباب بمشاركته لهم .



جاء ذلك خلال زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا .



واستعرض وكيل لجنة الشباب عددًا من المهارات بالكرة، وهتف الشباب الموجود بنادي مدينة العمال باسم النائب حسام غالي، بعدما قام بتسجيل ضربة جزاء بعد أن طالبه أحد حراس المرمى في المركز بذلك .



وردد الشباب عددًا من كلمات الثناء على وكيل لجنة الشباب؛ حيث قال البعض منهم: "وحشتنا أيامك يا كابيتانو.. والله زمان يا غالي ".



كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تفقدت في ثاني أيام زيارتها لمحافظة قنا، مركزَي شباب الجبلاوي، والمدينة العمالية، وذلك للاستماع إلى مطالب الشباب والعمل على حلها .



وطرح النائب حمادة الجبلاوي، عددًا من المشكلات التي تواجه مركزي الشباب؛ منها تعلية سور مركز شباب الجبلاوي، وتنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعي، ومد المركز بصالة جيم حديثة .



وطالب البرلماني السابق أحمد الجبلاوي، رئيس مركز شباب المدينة العمالية، بضرورة إعادة وتأهيل المبنى الاجتماعي، وإقامة ملاعب جديدة لممارسة كرة السلة واليد والطائرة .



ويضم وفد لجنة الشباب كلًّا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب: درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبد الفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب، إبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجنة.