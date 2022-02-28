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وظائف بالخليج براتب حتى 22 ألف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

08:30 ص الإثنين 28 فبراير 2022
وظائف بالخليج براتب حتى 22 ألف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، في قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات "إناث فقط"، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل 2 مارس، وذلك للعمل بمؤسسة طبية في إحدى دولة الخليج، براتب شهري 22 ألف جنيه مصري تقريبا، مع بدل سكن، وتذكرة سفر.

ويرصد "مصراوي" الشروط والأوراق المطلوبة وعنوان التقدم وفقا للوزارة على النحو التالي:

الشروط

- الحصول على بكالوريوس التمريض من جامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية فقط).

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

المستندات المطلوبة

- نموذج من السيرة الذاتية

- شهادة المؤهل.

- شهادة الخبرة.

- صور من جواز السفر ساري.

- لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

عنوان التقديم

- تقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

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محمد سعفان وزارة القوى العاملة وظائف بالخليج

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