رمضان 2022.. البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر شعبان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية.

وبحسب بيان اليوم، وطبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعــــاء 29 من رجـب 1443هـ الموافق 2/3/2022م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس، والجزائر.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10دقائق، وفي القاهرة بـ 12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (9 – 13 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة). أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط بموريتانيا فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة.

وتابع المعهد: وبذلك يكون يوم الخميس 3/3/2022م هو المتمم لشهر رجب 1443هـ.، وتكون غرة شهر شعبان 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 4/3/2022م.