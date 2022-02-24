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القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالقاهرة لـ مصراوي: تعرضنا للابتزاز العسكري

11:41 م الخميس 24 فبراير 2022
القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالقاهرة لـ مصراوي: تعرضنا للابتزاز العسكري

القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالقاهرة

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كتب - أحمد مسعد:

بحضور سفراء بلجيكا والبرتغال والسويد وبولندا ولاتوانيا، تم عقد اجتماع داخل مقر السفارة الأوكرانية بالقاهرة، لبحث آخر مستجدات الهجوم العسكري الروسي على كييف.

وقال القائم بأعمال السفارة الأوكرانية رسلان نيشاي،

إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين روسيا لاعتدائها على جيرانها، مشيرًا إلى أن "النظام الروسي يحاول تهديد العالم كله وليس أوكرانيا وحدها

وأضاف نيشان، في تصريح خاص أدلى به لـ "مصراوي"، مساء الخميس، أن أوكرانيا تعرضت للابتزاز العسكري، لافتاً إلى أن أوكرانيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا.

وتابع المسؤول الأوكراني أنه يتعين على المنظمات الدولية النظر في حظر عضوية روسيا بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة "إظهار التضامن العالمي مع أوكرانيا من خلال فرض عقوبات وعزل روسيا عن سويفت والمنصات الدولية".

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