محور 26 يوليو.. الجيزة تنشر فيديوهات إزالات مسار التوسعات الجديدة

11:53 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:
بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية والشركة المنفذة، أعمال تنفيذ مشروع توسعة محور 26 يوليو، وهو الأمر الذي يتطلب إزالة مجموعة من العقارات والمنشآت المتعارضة مع المسار.

ويبدأ المحور الجديد الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي، مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد، وأعلى نفق أحمد عرابي.

ونشرت المحافظة، عددا من الفيديوهات والصور التي تكشف بدء أعمال الإزالات في بعض المنشآت المتعارضة مع مسار توسعات محور ٢٦ يوليو، وأبرزها الإزالات بنطاق مركز ومدينة كرداسة لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

وتشمل أعمال الإزالات، "بيوت صغيرة" بحرم محور 26 يوليو، ويتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية، ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة، على أن يبلغ عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا، ليكون هناك محورا جديدا موازيا للمحور القديم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة محور ٢٦ يوليو بنطاق محافظة الجيزة لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة وكذا استحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصاً بقطاع الشمال.



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