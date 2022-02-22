التقديم اليوم.. الأوراق المطلوبة لوظائف القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر، في استلام طلبات الراغبين في العمل على وظائف الوزارة التي أعلنتها مطلع الأسبوع الجاري.

موعد التقديم

تقدم الطلبات والمستندات اعتبارا من اليوم الثلاثاء 22 فبراير ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة

- نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية.

- شهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية (أصل + 6 صورة).

- بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من (أصل + 6 صورة).

- مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها (أصل +6 صورة).

- أن يكون مستوفيا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة.

- صور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت.

- صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي إن وجدت.

- 7 صور فوتوغرافية 4 ×6.

- تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفي - المقترح التطويري - السمات الشخصية - البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

عنوان التقديم

تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات الموارد البشرية بالدور العاشر الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في موعد غايته شهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري حتى 24 مارس ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن حاجة الوزارة لشغل 39 وظيفة قيادية من الدرجة العليا، ومدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

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