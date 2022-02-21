الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل أمين مجلس الجامعات الخاصة بصفته، رؤساء الجامعات الخاصة بصفتهم، أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته، مستشاري الوزير في الجامعات الخاصة بصفتهم، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بصفته، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بصفته.

كما نشرت أيضًا الجريدة الرسمية، قرارًا بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم والبحث العلمي، وعضوية أمين مجلس الجامعات الأهلية بصفته، رؤساء الجامعات الأهلية بصفتهم، أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصفته، مستشاري الوزير في الجامعات الأهلية بصفتهم، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بصفته، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية بصفته، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بصفته.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضم قائد القوات البحرية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج

الحربي من ذوي الكفاءة والخبرة وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر، بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2032 لسنة2020 المشار إليه.