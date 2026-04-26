إعلان

نائب: تطوير مراكز الشباب مستحيل دون القطاع الخاص وإلا تحولت لـ"صالات أفراح"

كتب : نشأت حمدي

01:20 م 26/04/2026

حسام الخولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، على أن تطوير مراكز الشباب لا يمكن أن يعتمد على التمويل الحكومي وحده، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، ومؤكدًا أن غياب هذه الشراكة قد يؤدي إلى تراجع دورها وتحول بعضها إلى "صالات أفراح".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلبات استيضاح مقدمة من النواب بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، وكذلك طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميًا في دورة 2028.

واستكمل النائب متسائلًا: كيف يمكن الاستفادة من مراكز الشباب في تدريب الشباب في مختلف المجالات، وليس الرياضة فقط؟ مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى برنامج متكامل حول نوعية الأنشطة التي تحتاجها المراكز في مختلف المحافظات.

وأكد الخولي: بدون مشاركة القطاع الخاص لن تستطيع الدولة تحمل التكلفة وحدها لتطوير وصيانة هذه المراكز، حتى لا تتحول فقط إلى صالات أفراح.

وشدد على أن المساهمة المجتمعية مطلوبة وموجودة، لكنها تكون وقتية وليست دائمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ مراكز الشباب وزارة الشباب

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

