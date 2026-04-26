شدد حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، على أن تطوير مراكز الشباب لا يمكن أن يعتمد على التمويل الحكومي وحده، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، ومؤكدًا أن غياب هذه الشراكة قد يؤدي إلى تراجع دورها وتحول بعضها إلى "صالات أفراح".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلبات استيضاح مقدمة من النواب بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، وكذلك طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميًا في دورة 2028.

واستكمل النائب متسائلًا: كيف يمكن الاستفادة من مراكز الشباب في تدريب الشباب في مختلف المجالات، وليس الرياضة فقط؟ مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى برنامج متكامل حول نوعية الأنشطة التي تحتاجها المراكز في مختلف المحافظات.

وأكد الخولي: بدون مشاركة القطاع الخاص لن تستطيع الدولة تحمل التكلفة وحدها لتطوير وصيانة هذه المراكز، حتى لا تتحول فقط إلى صالات أفراح.

وشدد على أن المساهمة المجتمعية مطلوبة وموجودة، لكنها تكون وقتية وليست دائمة.