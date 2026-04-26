إعلان

الشيوخ يناقش إخفاق الأولمبياد.. وخطة إعداد مصر لـ "باريس 2028"

كتب : نشأت حمدي

01:22 م 26/04/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، مناقشة طلب مقدم من النائب الحسيني لَيسي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة"، واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميًا في الدورة القادمة 2028.

وقال لَيسي في طلب المناقشة: انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري وترسيخ دعائم القوة الشاملة للدولة، تمثل الرياضة أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الحضور الدولي لمصر، باعتبارها أداة فعالة من أدوات القوة الناعمة، ومجالًا حيويًا لصناعة الأبطال ورفع اسم الوطن في المحافل العالمية.

وأضاف أن المشاركة في الدورات الأوليمبية تعد المقياس الحقيقي لمستوى التقدم الرياضي للدول، وقد جاءت نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة دون مستوى الطموحات المعهودة، الأمر الذي يفرض ضرورة إجراء تقييم موضوعي وشامل لكافة عناصر المنظومة الرياضية، بدءًا من آليات اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد الفني والبدني، وصولًا إلى نظم الإدارة والدعم المؤسسي.

وتابع أن الاستعداد المبكر والجدي لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة 2028 بات أمرًا ضروريًا في ظل تصاعد حدة المنافسة الدولية، وما يتطلبه ذلك من تبني رؤية استراتيجية متكاملة قائمة على أسس علمية حديثة، لضمان إعداد جيل من الرياضيين المؤهلين للمنافسة على منصات التتويج، وليس مجرد المشاركة.

واختتم بأن طلب المناقشة يأتي لاستيضاح نتائج بعثة مصر في الأوليمبياد السابقة، واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة عالميًا في 2028، إلى جانب التعرف على رؤية وخطة الوزارة لإعداد وتأهيل اللاعبين، ومدى وضوح مؤشرات الأداء المستهدفة، والسياسات المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب، وكفاءة تغذيتها للمنتخبات الوطنية، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الأولمبياد وزارة الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

الموضة

أخبار البنوك

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

