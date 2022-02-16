بنسبة نجاح 76%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

02:03 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
بنسبة نجاح 76%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

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محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية نسبة نجاح نتيجة الإعدادية

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